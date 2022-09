Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat miercuri, in jurul orei 11.50, prin apel 112, despre faptul ca in raul Olt, la ieșirea din Slatina spre Slatioara, in zona barajului, este o femeie inecata. La fața locului, s-au deplasat polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Slatina, un echipaj…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat miercuri, in jurul orei 12:35, prin apel 112, cu privire la producerea unui accident cu victime pe Drumul Județean 643, in comuna Oboga, județul Olt. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș. Din primele verificari,…

- Un copil de 3 ani a fost internat astazi in spital dupa ce un sofer l-a lovit cu autoturismul pe care il conducea pe strada Ecaterina Teodoroiu din municipiul Slatina, se arata intr-o informare a politiei. „Astazi, 15 august 2022, in jurul orei 12:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat,…

- Un grav accident rutier s-a petrecut aseara in județul Olt, pe DN 65- E574, dupa ce un autoturism aintrat an coliziune cu o motocicleta. Ocupanții motocicletei au fost raniți. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat cu privire la producerea unui eveniment rutier pe Drumul Național 65 –…

- O minora de 13 ani a fost lovita de o mașina pe o strada din Slatina. Potrivit IPJ Olt, astazi, in jurul orei 11:20, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier, pe strada Ecaterina Teodoroiu, din municipiul Slatina. La fața locului…

- Doua persoane au fost ranite, azi noapte, dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un alt autoturism la intersecția a doua strazi din Slatina. In noaptea de 27/28 iulie 2022, in jurul orei 01:00, Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat printr-un apel de urgenta 112 cu privire…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, sambata, 16 iulie, in jurul orei 9.30, prin apel 112, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe strada Balșului, din comuna Vulpeni, județul Olt. La fața locului, s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Balș. Din primele…

- Un minor de 15 ani, aflat pe bicicleta, a murit, azi noapte, intr-un accident produs in comuna olteana Scarișoara. Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat, azi noapte, in jurul orei 23.00, cu privire la producerea unui eveniment rutier pe DJ 642, in comuna Scarișoara. La fata locului s-au…