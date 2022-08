Stiri pe aceeasi tema

- In 2005, Olivia Newton-John poza fericita alaturi de iubitul ei, cameramanul Patrick McDermott, fara sa stie ca acela avea sa fie ultimul lor an impreuna. Formau un cuplu de noua ani. Dar in acelasi 2005, Patrick, care lucra in industria de film de la Hollywood, a disparut fara urma dupa ce a plecat…

- A murit celebra cantareața și actrița Olivia Newton-John, cunoscuta pentru rolul din ”Grease”, la varsta de 73 de ani. ”Olivia Newton-John (73 de ani) a murit liniștita in California de Sud, in aceasta dimineața, inconjurata de familie și prieteni. Cerem tuturor sa respecte intimitatea familiei in aceasta…

- Cantareața și actrița Olivia Newton-John a murit la varsta de 73 de ani, a anunțat luni pagina sa oficiala de Facebook. A fost cunoscuta pentru rolul din filmul „Grease”. Vedeta a avut mai multe cantece de succes de-a lungul carierei sale. Soțul ei, John Easterling, a precizat in postare ca aceasta…

- Dupa scandalul uriaș in care a fost implicata, acum Adriana Bahmuțeanu e buna de plata. Vedeta de televiziune trebuie sa plateasca cheltuieli de judecata, dupa ce a decis sa mearga in instanța, acolo unde a precizat ca iubitul ei Nikos Papadopoulos ar fi agresat-o.

- Salman Khan și Iulia Vantur traiesc o frumoasa poveste de dragoste de aproape 10 ani. Recent s-a scris ca cei s-ar fi desparțit, iar acest lucru a scos-o din minți pe frumoasa iubita a celebrului actor indian. Deranjata pana peste de cap de aceste speculații, Iulia Vantur a ținut sa clarifice aceasta…

- O prezentatoare cunoscuta și-a deschis sufletul și a povestit drama vieții sale. Vedeta a oferit detalii fanilor in cadrul unui podcast despre un episod cutremurator din copilarie. Femeia l-a gasit pe tata ei mort din cauza consumului excesiv de alcool. ,,Tata a murit in bucatarie, stop cardiac”, a…

- 11 oameni au murit, iar alti 31 au fost salvati dupa ce o nava s-a rasturnat in apropiere de Puerto Rico, a anuntat garda de coasta americana. Ambarcatiunea rasturnata, al carui numar initial de ocupanti este necunoscut, potrivit autoritatilor, a fost reperata la pranz. Mai multe persoane, care nu pareau…