Olimpiadele și concursurile din anul școlar 2020/2021 se vor suspenda Secretarul de stat in cadrul Ministerului Educației și Cercetarii, Luminița Barcari, a anunțat ca olimpiadele vor fi suspendate in anul școlar 2020-2021, precizand ca acestea nu se pot desfașura in actual context generat de pandemia de coronavirus. Barcari a declarat in cadrul unei conferințe de presa ca numarul mare al competițiilor școlare nu permite organizarea acestora in condițiile in care trebuie respectate anumite reguli in vederea limitarii infectarii cu noul coronavirus. “Numarul mare al competitiilor scolare si implicit al elevilor participanti la acestea, precum si varietatea modalitatilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

