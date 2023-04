Stiri pe aceeasi tema

Formatia Toulouse a invins, joi, in deplasare, cu scorul de 2-1, echipa de liga secunda Annecy, si s-a calificat in finala Cupei Frantei.Pentru Toulouse au marcat Aboukhal (36) si Chaibi (85), iar pentru Annecy a punctat Bose, din penalti, in minutul 45+4, conform News.ro.

Echipa de volei feminin CSM Lugoj a invins miercuri, pe teren propriu, formatia sarba Jedinstvo Stara Pazova, scor 3-0, in mansa retur din semifinalele Challenge Cup si va juca in premiera finala competitiei.

Poloneza Iga Swiatek, numarul unu mondial al tenisului feminin, s-a calificat vineri in finala turneului WTA 1.000 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite) dupa ce a trecut in doua seturi de jucatoarea americana Cori Gauff, 6-4, 6-2, informeaza Agerpres.

Formatiile Anderlecht, Sheriff si AEK Larnaca s-au calificat, joi, in optimile de finala ale Conference League, castigand confruntarile din play-off.

Tenismanul italian Jannik Sinner s-a calificat sambata in finala turneului ATP 500 de la Rotterdam (ATP), impunandu-se cu 7-5, 7-6 (7/5) in fata olandezului Tallon Griekspoor, care a beneficiat de un wild card pentru a juca pe tabloul principal, informeaza AFP.

Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu (42 WTA, principala favorita) s-a calificat joi in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Hua Hin (Thailanda), dotat cu premii totale de 259.303 dolari, dupa ce a dispus, in optimi, in doua seturi, 6-2, 7-5, de rusoaica Anastasia Zaharova (186

Antrenorul roman Cosmin Olaroiu si echipa sa, Al Sharjah, s-au calificat, marti, in sferturile de finala ale Cupei Presedintelui in Emiratele Arabe Unite.

Karen Khachanov s-a calificat duminica in sferturile de finala de la Australian Open cu o prestație stralucitoare in fața lui Yoshihito Nishioka. Al 18-lea favorit a caștigat primele 14 game-uri ale meciului, invingandu-l pe pe stangaciul japonez cu 6-0, 6-0, 7-6(4), in exact doua ore de joc.