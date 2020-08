Stiri pe aceeasi tema

- Romania s-a inscrie pe lista țarilor care vor primi vaccinul anti COVID-19. In acest context, Alexandru Rafila susține ca trebuie sa se știe ca este un produs sigur, pentru ca oamenii sa poata avea incredere.

- Romania are cea mai mare rata de infectare la 100.000 de locuitori din Europa, dar nici la testari nu sta foarte bine. Lista de așteptare la testarile la cerere se intinde acum pe 9 zile, plus 3 - 4 zile primirea raspunsului.Rata de infectare in Romania este de 10 - 12%, adica sunt 80 de bolnavi la…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, joi, autoritatile daneze au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul regatului, care vor intra in vigoare la data de 1 august, ora 00,00, Romania fiind inclusa pe lista tarilor ‘inchise’, alaturi de alte state cum ar fi Bulgaria, Luxemburg,…

- Incepand cu 27 iunie 2020, Danemarca a actualizat regimul de intrare pe teritoriul sau in contextul pandemiei Covid-19. Astfel, urmare analizei epidemiologice realizata de autoritațile de sanatate daneze statele au fost imparțite in „deschise” și „inchise”. Romania se va regasi incepand cu 1 august…

- Autoritațile au emis o noua lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, cei ce se intorc in Romania din una dintre aceste țari, intra automat in carantina. Locația carantinarii poate fi la domiciliu sau in unitați special pregatite. Pandemia de Cronavirus inca impune restricții de calatorie…

- Romania este pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, iar tot mai multe țari ne condiționeaza accesul pe teritoriul lor. Deși ieri au fost, in Romania, 1.284 de cazuri de Covid-19 inregistrate in 24 de ore, și țara noastra are o lista a țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Aceasta a fost actualizata…

- ”Bulgaria e sub monitorizare, au crescut cazurile și este sub monitorizarea INSP. Daca va continua in acest mod, este posibil sa se ia decizia la nivelul Institutului Național” a spus Raed Arafat, la ”Romania9”. Arafat, atac dur la adresa adeptilor teoriei conspiratiei: "Priviti-le rudele…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a declarant la Digi24, ca lista țarilor pentru care se elimina obligativitatea izolarii la domiciliu la revenirea in Romania se va actualiza in fiecare luni. In prezent, pe lista țarilor spre care zborurile sunt inca suspendate se afla Belgia, Franta, Italia,…