- Președintele Partidului Social Democrat și al Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a participat astazi la ceremonia de aprindere a luminilor de Hanuka, o veche și importanta sarbatoare iudaica. Liderul social-democrat a purtat pe cap kipa, tradiționala scufie cu care evreii iși acopera creștetul capului.…

- Cercetatorul Costel Vanatoru și-a dedicat ultimii 34 de ani cercetarii, el fiind coordonator al Stațiunii de Cercetare Legumicola Buzau și un om care a contribuit la dezvoltarea și aclimatizarea multor specii de plante și a pastrarii semințelor. In ultimii ani, a pus la punct la Buzau Banca de Gene,…

- Fotografia cu Jack s-a aflat pe prima pagina a tabloidului de stanga Daily Mirror: baiatul de patru ani, ce prezenta simptomele unei pneumonii, a fost adus cu ambulanta la sectia de urgente a unui spital din Leeds (nordul Regatului Unit), apoi obligat sa astepte mai multe ore culcat pe jos pe un…

- Financial Times: Extrema dreapta a câștigat cel mai mult în aceste alegeri care însa nu au reușit sa scoata țara din impasul politic ● Les Echos: Vid de putere în Bolivia. Implicarea armatei și poliției suscita neliniști ● The Washington Post: Politica anilor ‘30 înca…

- Ambasadorii statelor UE au fost de acord cu o noua prelungire a termenului la care Marea Britanie ar trebui sa paraseasca Uniunea Europeana, a anuntat astazi, pe Twitter, Presedintele Consiliului European, Donald Tusk. Noul termen este pe 31 ianuarie 2020 The EU27 has agreed that it will accept the…

- Liderul opozitiei de extrema dreapta din Italia, Matteo Salvini, a inregistrat o victorie istorica in primul test electoral dupa ce si-a pierdut, vara aceasta, functiile in guvern, arata luni rezultatele scrutinului, informeaza agentia dpa potrivit Agerpres. In alegerile regionale din Umbria, candidatul…

- Partidul Alternativa pentru Germania (AfD) s-ar plasa pe a treia pozitie daca duminica ar avea loc alegeri parlamentare federale in Germania, indica un nou sondaj de opinie realizat de institutul Insa pentru cotidianul de mare circulatie Bild, preluat marti de dpa.

- Ajuns invingator in alegerile legislative anticipate de duminica, cu 38% din voturi, liderul Partidului Popular austriac, Sebastian Kurz, iși redobandeste postul de cancelar al Austriei. Chiar daca rezultatul la scrutinul de duminica i-a adus 11 locuri in plus in parlament fața de scrutinul din 2017,…