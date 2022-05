Stiri pe aceeasi tema

- Germania sprijina "total" dorinta liderilor Finlandei de aderare imediata a tarii lor la NATO, a transmis joi cancelarul german Olaf Scholz, potrivit AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- O aderare a Finlandei la NATO nu va fi „impotriva cuiva”, subliniaza presedintele finlandez Sauli Niinisto, in contextul in care Moscova a avertizat Helsinki cu privire la „consecinte” in care isi depune candidatura in vederea unei aderari la Alianta Nord-Atlantica, relateaza AFP.

- Germania va susține aderarea Suediei și Finlandei la NATO daca aceste doua țari vor decide sa aplice, le-a transmis, marți, cancelarul Olaf Scholz, prim-ministrelor Magdalena Andersson și Sanna Marin.

- Germania se opune trimiterii unui contingent NATO de menținere a pacii in Ucraina, a declarat cancelarul german Olaf Scholz. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord…

- Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat ca sugestiile privind un embargo instantaneu asupra livrarilor de energie din Rusia ar trebui respinse, deoarece impactul asupra Europei ar fi devastator, transmite BBC . Olaf Scholz a declarat ca Germania este in curs de a deveni independenta de sursele de…

- Președintele Finlandei a dezvaluit ca a avut o conversație telefonica cu Vladimir Putin saptamana trecuta. Sauli Niinisto spune ca cele doua probleme ridicate de președintele rus au fost menite sa ridice „o raza de speranța”. Președintele finlandez l-a sunat pe Vladimir Putin vineri, 11 martie, pentru…

- O noua convorbire telefonica era in desfasurare, simbata, intre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Olaf Scholz cu presedintele rus Vladimir Putin despre razboiul din Ucraina, a doua zi dupa summitul de la Versailles, a anuntat Palatul Elysee, citat de France Presse si Reuters.…

- Varful infectiilor cu COVID-19, al caror numar atinge in prezent recorduri, in Germania, incepe sa devina vizibil, considera cancelarul german Olaf Scholz, care se confrunta cu o presiune crescanda pentru relaxarea unor restrictii, relateaza AFP. "Previziunile stiintifice ne arata ca varful…