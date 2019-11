Stiri pe aceeasi tema

- Productia mondiala de vin a scazut cu aproximativ 10% in acest an, marii producatori- Franta, Italia si Spania- fiind cei mai afectati de conditiile meteo nefavorabile, arata o estimare preliminara publicata joi de Organizatia Internationala a Viei si Vinului (OIV), transmit AFP si Reuters. In 2019,…

- In 2019, productia mondiala de vin a fost de 262,8 milioane hectolitri, comparativ cu 294 milioane hectolitri in 2018, sustine OIV, pe baza informatiilor colectate din 28 de tari, care reprezinta 85% din productia mondiala. "Dupa un volum al productiei exceptional de ridicat in 2018, productia…

- Productia de energie a scazut in primele opt luni ale acestui an, o evolutie similara consemnand si exportul de energie electrica, iar consumul populatiei a urcat cu 20,5% potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. In perioada ianuarie - august 2019, productia interna de…

- In august au fost sacrificati 359.000 de porci, fata de 362.000 in iulie 2019 si 461.000 in luna similara a anului trecut. Productia de carne de bovine a fost de 8432 tone, in crestere atat fata de iulie, cand a fost inregistrata o productie de 7.824 tone cat si fata de august 2018, cand productia…

- România a înregistrat un deficit bugetar de 1,76% din PIB, în primele 7 luni din acest an, în creștere cu 0,5 puncte procentuale comparativ cu perioada similara din 2018. Din punct de vedere nominal se ridica la 18,1 miliarde lei, fiind cu 6,2 miliarde lei mai mare. De remarcat…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de 23,3% in luna iunie 2019, comparativ cu iunie 2018, acesta fiind cel mai mare ritm anual de crestere a lucrarilor de constructii inregistrat in randul statelor membre ale Uniunii Europene, arata datele publicate marti de Eurostat. Comparativ,…

- Romania a importat cu 38% mai multa electricitate in primele cinci luni ale acestui an, comparativ cu perioada similara a anului trecut, in timp ce exporturile au scazut cu 40%. Potrivit ultimului raport de monitorizare a pieţei de energie electrică, realizat de Autoritatea Naţională…