Stiri pe aceeasi tema

- Decizie surprinzatoare a unuia dintre cei mai controversați politicieni din Romania! Gheorghe Falca, fost primar al Aradului, acum europarlamentar PNL, a anunțat ca intra in acționariatul celei mai titrate echipe din Romania in ultimul deceniu, CFR Cluj.

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a anunțat prețul biletelor pentru amicalele naționalei Romaniei cu Bulgaria și Liechtenstein, ultimele inainte de EURO 2024. Vineri, 17 mai, vor fi puse in vanzare. Astfel, Romania - Bulgaria se va juca pe 4 iunie de la ora 21:30, iar Romania - Liechtenstein pe 7 iunie,…

- Marți seara, 26 martie 2024, Columbia și Romania se intalnesc pe terenul de fotbal intr-o confruntarea in in amintirea Cupei Mondiale SUA din anul 1994. Ianis Hagi și Edi Iordanescu se vor afla impreuna pe terenul de fotbal. Juniorii vor sa faca istorie la fel cum au facut parinții lor, in urma cu 30…

- Te-ai intrebat vreodata ce face Denis Haruț cand nu este pe terenul de fotbal? Daca da, atunci ești in locul potrvit! Ei bine, sportivul iși petrece timpul la locul de joaca. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania au fost pe „urmele” lui și au surprins imagini rare cu…

- Federația Romana de Fotbal a anunțat joi ca intonarea imnului inainte de meciul amical de fotbal dintre Romania și Irlanda de Nord ca fi onorata de un invitat special. Meciul are loc vineri de la ora 21.45, pe Arena Naționala. „Devenita o tradiție la meciurile echipei naționale, intonarea imnului…

- Edward Iordanescu, selecționerul naționalei de fotbal a Romaniei, a anunțat convocarea a 29 de jucatori pentru meciurile amicale din luna martie, conform Federației Romane de Fotbal (FRF). Aceste meciuri vor marca debutul echipei naționale in campania de pregatire, dupa ce Romania și-a asigurat calificarea…

- Bogdan Stancu s-a retras din fotbal, iar acum are tot timpul din lume pentru cele mai importante persoane din viața lui. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze rare și de senzație. Iata alaturi de cine a fost surprins…