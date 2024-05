Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte al Romaniei, Ion Iliescu, a revenit cu un mesaj neasteptat pe blogul personal, dupa o lunga perioada. Acesta a transmis un mesaj emotionant dupa moartea marelui actor Costel Constantin, la 81 de ani. Mesajul lui Ion Iliescu dupa moartea actorului Costel Constantin „Am aflat cu tristețe…

- Autoritatile din Romania au primit, in ultimele 12 luni, aproape 10.000 de sesizari privind disparitii de copii, numarul disparitiilor fiind in crestere fata de anul anterior. In jumatate dintre cazuri este vorba despre plecari voluntare ale unor minori aflati in grija statului, arata statisticile…

- Restrictii au fost impuse, in perioada marti – vineri, pe autostrada A1 Nadlac – Deva, din cauza unor lucrari. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 7 – 10 mai a.c., pe Autostrada pe sensul A1 Nadlac – Deva au loc lucrari de reparatii la partea carosabila,…

- Autobuzele supraetajate din Constanța nu circula marți din cauza ploii, anunța CT BUS. Linia turistica “City tour” a revenit pe traseu in perioada 27 aprilie – 7 mai pentru minivacanța de 1 mai și Paște. In aceasta perioada, daca vremea va permite, constanțenii și turiștii vor putea folosi patru autobuze…

- Catalin Stanculescu a fost reținut. Directorul Direcției Energie al Complexului Energetic Oltenia, Catalin-Liviu Stanculescu, i s-au adus acuzații grave. Ce spun procurorii Potrivit procurorilor, pe numele acestuia a fost dispusa reținerea pentru 24 de ore (incepand de joi), pentru trafic de influența…

- 13.113 cazuri de rujeola au fost confirmate in perioada 1 ianuarie 2023 – 21 aprilie 2024, a informat marti Institutul National de Sanatate Publica, transmite Agerpres. In ultima saptamana, s-au inregistrat 767 de cazuri noi si un deces. Ultimul deces a fost raportat la o femeie, in varsta de 34 de…

- Dupa o lunga perioada in care n-a mai aparut in fața camerelor de filmat și in lumina reflectoarelor, reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu Ana Morodan care ne-a povestit despre ce inseamna pentru ea sa fie influencer, dar și ce sacrificii face pentru cariera. Totodata, ne-a spus și cum reacționeaza…

- Este luna in care se trece la ora de vara 2024, dar și perioada in care organismul are nevoie de un surplus de energie pentru a se adapta schimbarii. Iata ce alimente trebuie sa conțina o dieta echilibrata la inceput de primavara, dar și la ce alimente sa renunți pentru a te adapta mai ușor schimbarii…