Stiri pe aceeasi tema

- SNH Gold Imperial SRL fosta Cubit SRL a fost fondata in februarie 1993, se ocupa de cultivarea cerealelor exclusiv orez , plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, are sediul social pe strada Chiliei, din Constanta Tribunalul Constanta anunta finalul cercetarilor specifice…

- SC Lordic Construct SRL solicita o suma totala de peste 250.000 de lei de la parohia din Mangalia, in baza unui contract incheiat in 2017.Dosarul in care Parohia Sfantul Ilie si Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, din Mangalia, a fost chemata in judecata de compania de constructii Lordic Construct…

- Dosarul fiind nou inregistrat pe rolul instantei, urmeaza ca acesta sa fie repartizat aleatoriu unui complet de judecata, pentru a se stabili data primei infatisari in cauza.Statul Roman este chemat, din nou, in justitie, pentru repararea prejudiciilor cauzate de erori judiciare legate de ancheta DNA…

- Dosarul va fi repartizat aleatoriu unui complet de judecata, pentru a se stabili data primei infatisari in proces.Consilierul local Samir Menan, din Medgidia, a solicitat la Tribunalul Constanta anularea raportului intocmit de Agentia Nationala de Integritate in cazul sau. Iar aceasta, dupa ce ANI a…

- Prin Sentinta civila nr. 8623 18.12.2006, pronuntata de judecatorul sindic in dosarul nr. 3012 118 2006, la cererea creditoarei Telemobil SA, s a dispus deschiderea procedurii generale insolventei prevazuta de Legea nr. 85 2006 fata de debitoarea Grup Media Sud SA, fiind desemnat administrator judiciar…

- Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 706 36 2023, care are ca obiect anulare act administrativ Obligare emitere act administrativ Adresa nr. 41409 30.05.2023; Adresa nr. 27701 13.04.2023. Pe rolul Curtii de Apel Constanta, a fost inregistrat dosarul 706 36 2023, care are ca…

- Tudor Hubati, directorul adjunct al Zonei Libere Sulina, se va judeca la Constanta pentru anularea raportului intocmit de Agentia Nationala de Integritate in cazul sau. Dosarul 890 88 2023 a ajuns la Curtea de Apel Constanta dupa ce Tribunalul Tulcea si a declinat competenta de solutionare. Cazul a…

- Averea lasata de milionarul Yoav Shtern, care a murit intr-un accident bizar, in urma cu doi ani, a devenit motiv de scandal intre rudele acestuia, fiica afaceristului și mama ei, Oana Cuzino, alegandu-se cu mai multe procese.