Oficiul pentru Combaterea Spalarii Banilor: Statul nu le va cere romanilor din diaspora sa explice cum au castigat banii pe care ii trimit in tara

- Guvernul a aprobat in sedinta de saptamana trecuta un proiect de lege initiat de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), prin care orice suma mai mare de 2000 de euro, trimisa in tara, va trebui dovedita cu documente.

- Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi retinuti, arestati, perchezitionati sau trimisi in judecata decat cu incuviintarea plenului Curtii, la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, a decis,...

- In cauza cunoscuta generic sub denumirea „Dosarul Revoluției”, procurori militari ai Sectiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au dispus extinderea și efectuarea in continuare a urmaririi penale sub aspectul savarșirii infracțiunii contra…

- Consilierul economic al premierului Romaniei, Darius Vilcov, condamnat in prima instanța la opt ani de inchisoare pentru fapte de corupție, scapa de controlul judiciar stabilit in 2015 de DNA, dupa ce magistrații Tribunalului Dolj au revocat masura preventiva. Decizia acestora nu este definitiva și…

- Cele sase cadre didactice de la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) Craiova trimise in judecata pentru luare de mita au fost condamnate de magistratii Tribunalului Olt la pedepse intre doi si trei ani de inchisoare cu suspendare, potrivit portalului instantei. Tribunalul Olt s-a…

- Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au finalizat cercetarile in dosarul ”Tezaurul dacic” si au dispus trimiterea in judecata a cetateanului german Zeno Pop care este acuzat ca a savarsit infractiunea de spalare…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a adresat președintelui Romaniei, Klaus Iohannis, o solicitare pentru inceperea urmaririi penale a lui Ion Iliescu, Petre Roman si Gelu-Voican Voiculescu in “Dosarul Revolutiei”. “rocurorul general al…

- Statul român vrea sa impoziteze și sumele de bani pe care românii care lucreaza în strainatate le trimis celor de acasa. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) a pus în dezbatere publica un proiect de lege care…