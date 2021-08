Oficiosul guvernamental de la Budapesta: Să salvăm şi Roşia Montană maghiară! Oficiosul guvernamental Magyar Nemzet publica un nou articol cu mesaje cu substrat revizionist pe tema Roșia Montana. ”Unul din cele mai importante orase miniere din vechea Ungarie a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO”, titreaza publicația maghiara, care incheie articolul cu urmatorul mesaj: ”Sa salvam si Rosia Montana maghiara!” Nu este prima ieșire controversata din partea oficiosului de la Budapesta. Publicația pro-guvernamentala Magyar Nemzet a scris, intr-un text semnat de Attila D. Balazs publicat pe 26 iulie, ca spera ca ”cele 300 tone de aur si 1.600 tone argint vor ramane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

