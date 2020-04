Stiri pe aceeasi tema

- ​Din cauza pericolului infectarii cu coronavirus aproape toate trenurile internaționale de lung parcurs de pe continent au fost anulate, mai ales in Europa centrala unde cateva țari au inchis complet granițele pentru cetațenii straini. La inceput de martie au inceput sa fie suspendate trenurile internaționale…

- Ieri, la Viena au fost reluate negocierile dintre Moldova, Transnistria mediatorii OSCE, Rusia, Ucraina, observatorii UE si SUA. Oficialii de la Chisinau declarasera anterior ca nu recunosc documentul semnat la Moscova de fostul presedinte Voronin ia...

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990? UN FAPT SENZATIONAL IN ULTIMELE PATRU DECENII: Presa "ia cu asalt" Ministerul de Interne • Raspunzind invitatiei, ziaristii au fost informati, au discutat cu conducerea Ministerului de Interne, la o masa rotunda sui-generis, despre starea…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski continua sa spere ca un summit consacrat solutionarii conflictului din estul Ucrainei va avea loc in luna aprilie la Berlin, transmite sambata DPA, potrivit AGERPRES.Odata cu reluarea intalnirilor la nivel inalt…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski continua sa spere ca un summit consacrat solutionarii conflictului din estul Ucrainei va avea loc in luna aprilie la Berlin, transmite sambata DPA. Odata cu reluarea intalnirilor la nivel inalt intre Ucraina si Rusia sub…

- Cea mai mare lovitura primita de gigantul rus Gazprom in acest an. Totul se datoreaza incalzirii globale Gazprom, cea mai mare companie energetica din Rusia, a fost fortata sa isi reduca productia si exporturile de gaze naturale in luna ianuarie ca urmare a temperaturilor neobisnuit de ridicate de la…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev, intr-o vizita delicata, in plin proces de destituire a lui Donald Trump, din cauza presiunilor pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, relateaza AFP potrivit news.ro.Vizita diplomatului, care…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a respins vineri seara demisia prezentata in cursul diminetii de premierul Oleksi Honcearuk, care a luat aceasta decizie dupa ce publicarea unei inregistrari audio a provocat o criza politica la Kiev, transmite AFP. ''Am decis sa va dau…