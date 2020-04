Oficial MAI: Se schimbă regulile pentru PENSIONARI Secretarul de stat in MAI Bogdan Despescu spune ca sunt posibile noi masuri adoptate prin Ordonanta militara privind deplasarea persoanelor in varsta, acesta anuntand ca se analizeaza stabilirea unui alt interval orar sau majorarea intervalului stabilit, care este in prezent de doua ore, avand in vedere numarul mare al celor care ies la cumparaturi la inceputul acestui... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

