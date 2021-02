Stiri pe aceeasi tema

- Obiectiv indeplinit pentru HC Dobrogea Sud Constanta in cele doua meciuri disputate la turneul de la Sfantu Gheorghe, primele din 2021. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigatambele meciuri disputate in Liga Nationala la turneul de de la Sfantu Gheorghe, astazi, in etapa a 17…

- HC Dobrogea Sud Constanta sustine meciurile din etapele 16 si 17 ale Ligii Nationale la Sfantu Gheorghe. Echipa de pe litoral ocupa locul trei in clasament. In tur, HCDS a invins CSM Bacau cu 22 19. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta disputa miercuri, 3 februarie, primul meci oficial…

- Așteptarea a luat sfarșit pentru HCDS si suporterii echipei de la malul marii. Dupa mai mult de o luna, campionatul revine in atenție. „Delfinii” vor juca primul meci oficial din acest an, astazi, de la ora 13.45, in Sepsi Arena din Sfantu Gheorghe, contra celor de la CSM Bacau. Prima etapa din retur…

- Antrenorul secund al echipei de fotbal Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, Robert Ilyes, a declarat, luni, intr-o conferinta de presa online, ca isi doreste ca formatia sa sa nu piarda partida din deplasare cu FC Viitorul. "Toate meciurile sunt foarte importante. Dar cel mai mult imi este frica…

- Echipa de pe litoral a invins cu 27 23 HC Buzau 2012. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a disputat astazi ultimul meci din 2020.In turneul de la Sfantu Gheorghe, formatia de pe litoral a intalnit, in etapa a 15 a a Ligii Nationale, HC Buzau 2012, de care a trecut cu 27 23 13 9 .Nicio…

- Blejoi și Plopeni intra in vacanța, Astra 2 mai are o restanța Dupa o saptamana in care s-au desfașurat doua restanțe, Astra 2 și Odorheiul Secuiesc caștigand meciurile amanate la un moment dat, din cauza coronavirusului, Liga a III-a se ”inchide„ astazi, pentru majoritatea formațiilor (exact Astra…