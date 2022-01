Majoritatea dintre noi consumam mancare ultra-procesata, in aceasta categorie fiind incluse chipsurile de cartofi cu arome și cerealele cu zahar. Un nou studiu citat de EatThis, NotThat arata ca alimentele ultra-procesate consumate zilnic sunt extrem de nesanatoase. S-a demonstrat ca riscul de deces in randul adulților crește considerabil din cauza acestor alimente. Meta-analiza publicata in aceasta luna in revista „Nutrients” a preluat date de la peste 200.000 de adulți și a comparat informațiile din dietele lor cu indicii de mortalitate. Conform rezultatelor, cu cat mai mare este procentajul…