- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a jignit vineri un jurnalist care l-a intrebat despre prețul prea mare la jumari, la vanzare alaturi de alte produse la Targul de Craciun deschis in curtea Ministerului Agriculturii.„La dumneavoastra, la marimea pe care o aveți, nu e bine sa luați un kilogram de jumari,…

- O familie de romani care a mers sa viziteze targurile de Craciun din Viena a fost controlata de poliția austriaca chiar in mijlocul strazii. Le-a cantarit mașina și le-au desfacut bagajele.

- Incredibil ce s-a putut intampla la Baia Mare, unde cațiva localnici au luat decizia sa sacrifice porcul la inalțime, adica pe bloc. Taiat, parjolit, conform tradiției, tot procesul a avut loc acolo. Nu poți sa nu te intrebi, totuși, oare cum or fi reușit sa-l urce pe bietul animal? Daca pana anii trecuți…

- Dupa ce s-a dedicat ani buni fotbalului, fostul dinamovist, Liviu Ganea a decis sa se implice in industria horeca.El ii asteapta pe oameni cu mancaruri traditionale, la targul din Piata Constitutiei. An de an, se imbraca in haine populare și participa la Targul de Craciun de la București. Anul acesta,…

- Cum sarbatorile de sfarșit de an sunt tot mai aproape, pe langa aprovizionarea cu carnea de porc și alte produse tradiționale pentru masa de Craciun, romanii incep sa se intereseze și de brazi. Iar daca la porc, oferta din supermarket este de import, in mare parte, și la brazi se intampla la fel. La…

- O rețeta de post este foarte indicata in acesta perioada și nu numai. Prajitura pe care nu vrei sa o ratezi se afla la indemana ta și noi iți oferim rețeta. Este vorba despre un desert ideal pentru masa de Craciun, in special pentru cei care țin post. Aveți nevoie doar de cateva ingrediente și de rabdare.…

- Aproape 2 milioane de romani vor primi de Sarbatori pachete cu alimente de la Guvern. Pachete cu alimente care cantaresc 24 de kilograme, pentru aproape doua milioane de romani. Ajutoarele de la Guvern vor fi impartite oamenilor inainte de sarbatorile de iarna, a anuntat ministrul Marcel Bolos , potrivit…

- Apariție inedita a cunoscutei creatoare de moda Dana Budeanu, fan declarat al ministrului Petre Daea, pentru care a și ieșit din casa ca sa vina la targul de produse agroalimentare din curtea Ministerului Agriculturii, unde ce-i doi s-au trezit fața in fața. ”Va iubesc enorm”, i-a spus Dana ministrului,…