In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Zavoranu a facut dezvaluiri dupa ce s-a spus ca i-a fost scoasa mașina la licitație. Vedeta a declarat ca situația nu sta deloc așa și a marturisit ca ea poate oricand sa arate ca mașina este in fața casei sale. Iata ce declarații a facut ea in cadrul emisiunii!