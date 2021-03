Stiri pe aceeasi tema

- Viorel Lis a decis sa se vaccineze anti-Covid-19, in special din cauza problemelor de sanatate cu care se confrunta. Oana Lis a vorbit in direct la Star Matinal despre greutațile din viața ei și a soțului sau.

- Vineri, pe 19 fabruarie, Viorel Lis a implinit varsta de 78 de ani. Chiar daca acesta a fost un moment de fericire, soția sa, Oana Lis, nu a putut sa nu-și exprime dezamagirea cauzata de oamenii pe care ii credea prieteni. Vedeta a facut dezvaluiri dureroase.

- Ieri, 29 ianuarie 2021, a fost zi de doliu in Romania, dupa ce cinci pacienți și-au pierdut viața intr-un incendiu devastator, la „Matei Balș”! Rica Raducanu poate sa spuna ca a fost un adevarat norocos, deoarece a fost externat cu scurta vreme inainte de deflagrația uriașa. Fostul fotbalist a oferit…

- Oana și Viorel Lis o sa devina parinți. Blondina a facut un anunț in urma cu puțin timp. Se pare ca cel mai mare vis al Oanei Lis este pe cale sa se indeplineasca. Oana Lis, veste uriașa in casnicia cu Viorel Aceasta a spus ca va deveni mama, dupa ce i s-a aprobat certificatul […] The post Oana Lis,…

- Bucurie mare in familia Oanei și a lui Viorel Lis! Blondina va deveni mamica pentru prima oara! Cand se va intampla minunea in viața ei și a fostului edil al Capitalei? A spus totul la Antena Stars!

- Primele marturii ale familiei femeii din Giurgiu, prima persoana din Romania, infectata cu noua tulpina COVID-19. Sotul femeii a povestit ca aceasta se simte bine si a avut doar simptomele unei banale raceli. Familia nu isi poate explica de unde ar fi putut contacta virusul, in conditiile in care nu…

- Oana Lis (41 de ani) și-a serbat onomastica singura, fara prieteni alaturi sau petreceri cu fast cum ne obișnuise in trecut. In schimb, și-a rezervat o zi exclusiv pentru ea, in care s-a rasfațat prin oraș. In acest timp, Viorel Lis i-a pregatit o mica surpriza acasa. Oana Lis și-a petrecut ziua onomastica…

- Oana Lis a petrecut singura astazi, de ziua ei onomastica. Blondina a decis ca are nevoie de puțin rasfaț, departe de ochii curioșilor, astfel ca s-a delectat prin restaurantele bune din Capitala. Dar dupa o astfel de zi, oare ce cadou a așteptat-o acasa din partea soțului, Viorel Lis?