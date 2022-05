Oamenii lui Kadîrov răpesc bărbați pe care-i forțează să lupte „voluntar” în Ucraina Cetateni din republica rusa Cecenia sunt rapiti si fortati sa lupte ca "voluntari" in razboiul Rusiei din Ucraina, potrivit mai multor organizatii pentru drepturile omului. Sute de ceceni au fost rapiti de oamenii lui Kadirov, a raportat 1Adat, un grup pentru drepturile omului care militeaza impotriva coruptiei din Cecenia si a propagandei rusesti. „Celor rapiti li se cere sa semneze o hartie in care sa declare ca sunt voluntari pentru a fi trimisi in Ucraina, in caz contrar sunt amenintati cu fabricarea de dosare penale", a comunicat 1Adat. „Toti cei care merg in Ucraina in acest fel vor fi folositi… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

