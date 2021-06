Stiri pe aceeasi tema

- Suedia a avut o abordare unica mult mai relaxata in gestionarea pandemiei, fara a impune carantina sau obligativitatea purtarii maștii. Unii dintre cei care au ales, insa, sa iși ia masuri sporite de protecție spun acum ca au ajuns ținta ironiilor sau chiar au fost harțuiți, potrivit BusinessInsider…

- Mai mulți vloggeri, influenceri sau staruri YouTube din Franța susțin ca li s-au oferit sume de bani pentru a denigra public vaccinul anti-Covid produs de Pfizer, potrivit cotidianului Le Monde. Ei ar fi trebuit sa afirme pe canalele lor online ca vaccinul are consecințe fatale. Primul care…

- ”Pentru prima data de la aparitia epidemiei, toate restrictiile din interiorul teritoriului israelian vor fi ridicate incepand cu 1 iunie”, a transmis Ministerul Sanatatii intr-un comunicat, adaugand ca mai trebuie ca guvernul sa voteze in favoarea acestei propuneri.Autoritațile au subliniat ca restricțiile…

- Fiul unei paciente vindecate de Covid-19 la Spitalul Municipal Aiud a transmis o scrisoare emoționanta de mulțumire pentru cadrele medicale care i-au salvat mama. „La Spitalul Municipal Aiud, juramantul lui Hipocrate este respectat și cinstit. Senior de 92 de ani infectat cu virusul Covid 19 și externat…

- Oamenii protesteaza in Capitala dar și marile orase din tara fata de noile restrictii impuse de Guvern. Echipati cu steaguri tricolore și pancarte, un grup de aproximativ 10 satmareni au ieșit azi in strada, sa protesteze impotriva masurilor anti-Covid luate de Guvern. Protestul a inceput la ora 17.00,…

- Situație incredibila in plina strada. Adriana Bahmuțeanu s-a filmat intr-o ipostaza șocanta. Toata lumea a vazut ce face fosta prezentatoare TV cu masca de protecție. Bruneta face un apel catre toți romanii sa iasa in strada, la proteste. Adriana Bahmuțeanu, protest public impotriva maștii de protecție…

- Oamenii sunt nemultumiti de decizia autoritatilor de interzicere a circulatiei, dupa ora 20:00, in localitatile cu incidenta a cazurilor mai mare de 4 la mia de locuitori, relateaza Realitatea PLUS. Protestul a fost spontan si a avut loc in fata Primariei si a Prefecturii Arad.Participantii au fost…

