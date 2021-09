Stiri pe aceeasi tema

- Apariție neașteptata intr-o partida din Liga internaționala de fotbal CONCACAF, care se joaca la nivelul Americii Centrale și de Nord. Pentru Inter Moengotapoe (Surinam) a debutat, la 60 de ani, vicepreședintele Surinamului, Ronnie Brunswijk, fiind și cel mai in varsta jucator al competiției.

- ”Fericiți pana la adanci batraneți..” De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie? Peste 60 la suta din cuplurile care se casatoresc se despart. Temelia nu se pune pe hazard.. Viața nu este facuta numai din atracție! The post Parintele Calistrat – De ce se destrama cuplurile imediat dupa casatorie?…

- Noul an scolar 2021 – 2022 incepe luni, cu prezenta fizica la cursuri in cea mai mare parte a unitatilor de invatamant din Romania, excepție facand circa 7000 de copii din 12 localitați unde numarul cazurilor de Covid a crescut incidența la peste 6 la mia de locuitori. Aproape trei milioane de copii…

- Premierul Florin Cițu i-a facut “copii razgaiați” pe miniștrii USR PLUS care și-au dat demisiile luni seara. “Nu e vorba de impacare aici, e vorba de interesele romanilor, acum s-au comportat ca niște copii rasfațați. Trebuie sa aprobam legea consumatorului vulnerabil, avem de aprobat OUG care compenseaza…

- Dorin Rotariu este infectat cu COVID-19 și a parasit cantonamentul echipei nationale, care va juca duminica seara, pe Arena Nationala, cu reprezentativa Liechtensteinului. Anunțul a fost facut de Federatia Romana de Fotbal. „Desi cu rezultate negative la toate testarile efectuate in cantonamentul tricolorilor,…

- Ziua și gafa cu ministrul muncii Raluca Turcan. Aceasta a anuntat ca, in acest an, sunt mai multi copii nascuti in strainatate din parinti romani decat s-au nascut in Romania, precizand ca acest lucru este dramatic, iar autoritatile sunt obligate sa ia masuri pentru a-i aduce pe cetatenii romani inapoi…

- Un record negativ s-a inregistrat in acest weekend. 24 de persoane, intre care și copii și-au pierdut viața in accidente rutiere. Cel mai grav a avut loc duminica. Șapte persoane intre care o mama cu doi copii au murit Oamenii venea din Anglia, in vacanța, iar mașina avea volan pe dreapta. In total,…

