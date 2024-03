Stiri pe aceeasi tema

- Alianța dintre liberali (membri ai familiei europene PPE) și social-democrați nu cunoaște granițe. Roberta Metsola, președintele Parlamentului European, a venit la București pentru Congresul PPE, ocazia cu care a strans relațiile diplomatice atat cu președintele PNL, Nicolae Ciuca, cat și cu Marcel…

- Uniunea Europeana vrea sa elimine de pe sosele masinile mai vechi de 15 ani. Asa ca, in curand, orice reparatie a acestor autoturisme in service-uri ar putea fi interzisa. Totul ar putea incepe din 2045, daca proiectul european va trece si va deveni lege. Concret, proiectul aflat in dezbatere prevede…

- Senatoarea Diana Iovanovici-Șoșoaca face inca o dezvaluire despre viața sa personala. Dupa ce a anunțat ca, in tinerețe, a avut rolul principal in spectacolul de balet Lacul Lebedelor, fondatoarea partidului SOS transmite acum ca este inrudita cu Martha Bibescu, personalitate culturala interbelica supranumita…

- Adrian Cioroianu, directorul Bibliotecii Naționale a Romaniei, nu mai scapa de temperaturile ambietale reci. Cu ținuta corespunzatoare la purtator, Cioroianu se asigura se oriunde trece ca nu risca sa fie luat pe nepregatite de țurțuri. Elena Cristea The post Cioroianu, cautand țurțuri pe oriunde se…

- Familia unui soldat roman decedat in misiune pe fronturile de razboi va primi cel puțin 80.000 de euro din partea statului, in timp ce un militar și familia sa vor primi intre 40.000 și 60.000 de euro daca va fi ranit. Ministerul Apararii Naționale (MApN) a lansat o licitație pentru servicii de asigurari…

- Recent, BFMTV a avut acces la o expertiza medicala efectuata asupra actorului emblematic Alain Delon, in cadrul unei anchete in curs de desfașurare, ca urmare a plangerilor depuse de copiii sai impotriva insoțitoarei sale, Hiromi Delon. Evaluarea descrie un barbat slabit atat mental, cat și fizic, ceea…

- Premierul slovac Robert Fico a declarat marți ca ”nu exista niciun razboi la Kiev”, descriind viața din capitala Ucrainei ca fiind ”absolut normala”. ”Chiar credeți ca este razboi la Kiev? Sper ca nu vorbiți serios… viața acolo este absolut normala”, a declarat Fico la o conferința de presa cand a fost…

- O nonagenara a fost scoasa in viata de sub daramaturi in Japonia, la cinci zile dupa seismul puternic care a lovit aceasta tara si in urma caruia au murit cel putin 126 de persoane, informeaza DPA, citata de Agerpres.ro. Femeia a fost descoperita sambata sub ruinele unei case prabusite in orasul de…