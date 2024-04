Stiri pe aceeasi tema

- O schioare a fost surprinza de avalanșa, in timp ce cobora din varful Munților Rodnei. Valul de zapada a ajuns-o din urma și a fost tarata pana la poalele muntelui, dar a scapat cu viața. Imagini cu sportiva care practica schi off-pista in Muntii Rodnei si care provoaca o avalansa au fost filmate sambata…

- Imagini halucinante au fost surprinse intr-o școala din Romania. Elevii s-au filmat in timp ce fac gratar chiar in sala de clasa, in timpul orei. Adolescenții au venit la școala pregatiți cu tot ce le trebuie, un gratar electric și cu carne pe care au gatit-o pe loc. In ciuda acestei acțiuni nepotrivite,…

- Caz revoltator in Statele Unite, unde doi tineri și-au dat fetița de trei luni spre adopție pe motiv ca aceasta nu se potrivește cu stilul lor de viața. Mama bebelușului s-a intors la serviciu la scurt timp dupa naștere, iar soțul ei lucra și el, potrivit the Mirror. Nimeni nu putea avea grija de micuța.…

- Calatorii din București, in pericol! O garnitura de metrou a fost filmata in timp ce merge cu usile deschise. Oamenii au surprins momentul si au postat imaginile pe internet. Imagini cu o garnitura de metrou din Bucuresti care circula cu usile deschise au fost surprinse si postate pe internet. Acest…

- O fetita lasata nesupravegheata de mama a ramasa blocata in namol pana la genunchi, pe faleza lacului Techirghiol. Martorii au reactionat dur. Imagini șocante au fost surprinse in zona falezei lacului Techirghiol. O fetita cel mai probabil lasata nesupravegheata, a ramas pur și simplu blocata in namol…

- Alianta pentru Unirea Romanilor si-a prezentat oficial, sambata, candidatul la Primaria Capitalei – Mihai Enache. Presedintele AUR, George Simion, a declarat ca Mihai Enache este modelul tanarului pe care il cauta si coalitia PSD – PNL, „acela de expert, de tanar, pe care si viata si cariera sa il recomande”…

- Imagini revoltatoare la Unitatea de Primiri Urgența (UPU) Braila. Un paznic si o infirmiera au fost filmati in timp ce leaga mainile unui pacient, aflat pe un pat. Ea spune ca pacientul ar fi trebuit dus „la nebuni”: „Nu aici sa ne innebuniti pe noi!” Pe imaginile aparute in mediul online se observa…

- Un pacient caruia i s-a implantat tehnologia cerebrala Neuralink poate acum sa controleze un mouse de calculator doar prin gandire, a declarat fondatorul companiei, Elon Musk, citat de CNBC. ”(Pacientul) pare sa se fi recuperat complet, fara efecte negative de care sa știm și este capabil sa controleze…