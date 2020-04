Stiri pe aceeasi tema

- COVID-19. Ministerul Sanatatii de la Paris anunta ca 5.091 de decese au fost consemnate in unitatile spitalicesti, in timp ce 1.416 in azilele de batrani. Secretarul de stat Jerome Salomon a declarat ca "niciodata in Franta nu au fost atat de multi bolnavi in acelasi timp la Terapie Intensiva, pentru…

- Premierul nipon Shinzo Abe a declarat miercuri ca Japonia "nu poate" decide inchiderea completa a tarii, in pofida cresterii numarului de infectii confirmate cu noul coronavirus, transmite dpa. "Daca sunt intrebat daca putem impune izolarea asa cum a facut Franta, (raspunsul meu este ca)…

- Ziarul Unirea China raporteaza cresterea numarului de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere Marți, China continentala a raportat o crestere a noilor cazuri confirmate de imbolnavire cu COVID-19, dupa 4 zile de scadere, din cauza cresterii numarului infectarilor la persoanele…

- Germania a crescut numarul testelor efectuate pentru depistarea infectarii cu coronavirus la 500.000 pe saptamana, aceasta detectare precoce ajutand in parte la mentinerea numarului de decese la un nivel relativ scazut, a declarat joi Christian Drosten, directorul Institutului de Virusologie din cadrul…

- Italia a raportat duminica seara 651 de decese noi din cauza coronavirusului, numarul total fiind in acest moment de 5.476 de morți, relateaza BBC. Bilanțul zilnic este in ușoara scadere, dupa ce sambata au fost raportate 793 de decese – o cifra record de la izbucnirea epidemiei in peninsula, in urma cu…

- Ministerul francez al Sanatatii a anuntat, sambata, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat in Franta 112 decese cauzate de coronavirus, ajungandu-se astfel la un total de 562 de decese. Alti 6172 de pacienti cu Covid-19 sunt spitalizati, dintre care 1.525 sunt in stare grava. Jumatate dintre cazurile…

- Presedintele statului Filipine, Rodrigo Duterte, a anuntat joi plasarea în carantina a capitalei Manila, unde adunarile mari sunt acum interzise si scolile închise timp de o luna pentru a limita propagarea coronavirusului, relateaza AFP, DPA si Reuters. Într-o…

- Populatia Spaniei a depasit 47 de milioane in primul semestru al anului 2019, datorita cresterii numarului imigrantilor, in special a celor columbieni, venezueleni si marocani, conform datelor publicate...