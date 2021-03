O treime din statele membre au cerut UE stabilirea unei date pentru interzicerea vânzărilor de autoturisme pe benzină și motorină Comisia Europeana (CE) ar trebui sa stabileasca o data pentru interzicerea vânzarilor masinilor echipate cu motoare diesel sau pe benzina în blocul comunitar, au cerut miercuri noua state membre UE, potrivit Reuters și Agerpres.



Conduse de Danemarca si Olanda, tarile au trimis CE o scrisoare cerând politici ambitioase la nivelul UE pentru a limita emisiile de gaze din sectorul transporturilor. Printre aceste politici se afla stabilirea unei date pentru interzicerea vânzarilor de masini si camionete noi echipate cu motoare diesel sau pe benzina.



