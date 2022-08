Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de solarii au fost puse la pamant din cauza unei tornade produsa in localitatea Umbraresti, din judetul Galati. Fermierii spun ca pagubele sunt imense, iar mare parte din recolta de legume este compromisa.

- Mai multe curti din judetul Galati au fost inundate, iar patru copaci au cazut pe carosabil in urma fenomenelor meteorologice prognozate marti cu Cod galben si portocaliu, informeaza, miercuri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, in urma fenomenelor…

- In comuna SMART din județul Alba, oamenii nu au acces la apa: „Am avut doar zece zile fara intreruperi, in mijlocul verii” In comuna SMART din județul Alba, oamenii nu au acces la apa: „Am avut doar zece zile fara intreruperi, in mijlocul verii” Locuitorii „comunei smart” din județul Alba au avut parte…

- Seceta da peste cap programul de furnizare a apei potabile in judetul Galati. Mii de oameni primesc apa cu program sau o data la doua zile. Au fost impuse restrictii deoarece sunt multi cetateni isi iriga gradinile, iar serviciul de alimentare nu mai face fata.

- Consiliul Județean modernizeaza DJ 241A, limita judetul Galati – Feldioara – limita judetul Bacau, in lungime totala de 14,7 kilometri. Lucrarile de modernizare vor fi realizate de societatea Strazi Concept SRL, care a caștigat licitația organizata pe SEAP de administrația județeana, pentru suma de…

- Vremea rea a pus stapanire pe sudul țarii și pe Capitala, iar bucureștenilor li s-a cerut sa se adaposteasca in case. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT in care au fost alertați cu privire la fenomenele meteo extreme care se vor manifesta in urmatoarele ore. In Pitesti, ploaia torentiala a acoperit…

- Grindina a facut prapad intr-o comuna din județul Iași dupa ce lansarea de rachete antigrindina a fost ingreunata de un grup de fermieri. Noua localnici au mers cu mașini și caruțe in fața punctului de lansare a rachetelor de la Codaești (județul Vaslui) pentru a impiedica operațiunea. Oamenii susțineau…