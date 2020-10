Iași: Cod galben de ceață densă

Județul Iași se află, până la ora 10:00, sub atenționare cod galben de ceață care reduce vizibilitatea, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Poliția Română face câteva recomandări șoferilor, pentru o circulaţie preventivă: să se asigure înainte de a pleca la drum că funcționează sistemele de climatizare şi iluminare ale autoturismului… [citeste mai departe]