Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Orașului Rupea a fost sesizata de catre parinții unei tinere, in varsta de 23 ani, din localitatea Cuciulata, județul Brașov, cu privire la faptul ca aceasta a plecat de la domiciliu in cursul nopții 14/15 august și nu a revenit pana in prezent. Semnalmente: inalțime 1,60 m, greutate 50 kg,…

- Un echipaj de interventie si stingere a intervenit pentru stingerea unui incendiu de vegetatie uscata izbucnit in localitatea Valea Lunga, comuna Holboca. Incendiul se manifesta pe o suprafata de aproximativ 1.000 de metri patrati. In urma interventiei prompte a pompierilor militari, incendiul a fost…

- IPJ Timiș a anunțat ca politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui minor in varsta de 14 ani, disparut din localitatea Folea, județul Timiș. „In data de 6 august a.c., Radu David-Iulian ar fi plecat de la domiciliul sau din localitatea Folea, județul…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei minore, in varsta de 15 ani, disparuta din localitatea Chișoda, județul Timiș. In noaptea de 31.07/01.08.2022, FERENȚI ANDREEA-DANIELA a plecat voluntar de la domiciliul sau din localitatea Chișoda, iar…

- Joi, 29 iunie, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca au fost sesizați cu privire la faptul ca FILATON MIRCEA, in varsta de 49 de ani, la data de 28 iunie, in jurul orei 10:00 a plecat de la locuința sa din Cluj- Napoca și nu a mai revenit. Daca il vedeti, nu ezitati sa apelati […]

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA informeaza ca traficul feroviar este oprit temporar, pe raza Sucursalei Regionale CF Brasov, intre statiile CF Rastolita si Lunca Bradului, linie simpla .Potrivit CFR SA, masura a fost luata dupa ce in cursul acestei dimineti, mai multe crengi au cazut pe linia…

- *Ați vazut-o?* La data de 14 iunie a.c., in jurul orei 17:00, la sediul Secției nr.2 de Poliție Ploiești s-a prezentat o femeie care a declarat faptul ca, fiica sa, BARBU ALEXANDRA-IULIANA, in varsta de 17 ani, domiciliata in municipiul Ploiești a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei…

- Incidentul a avut loc in localitatea Valea Canepii. Cei trei barbați au fost scoși afara de pompieri și de localnici, dar doi dintre ei au nevoie de ajutor medical. Trei barbați au ramas blocati, sambata seara, intr-o fantana din localitatea braileana Valea Canepii. Doi dintre aceștia au fost scoși…