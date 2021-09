Stiri pe aceeasi tema

- Tanara se afla in vizita la verisoara ei de 16 ani, la apartamentul familiei sale din Istanbul, Turcia. Spre dupa-amiaza, cele doua au decis sa urce pe acoperis pentru a face videoclipuri pentru conturile lor de TikTok.La un moment dat, fata a alunecat si a cazut de la etajul noua, dupa ce un panou…

- Clipe de groaza in aceasta dimineața in satul Liești din Vrancea! O copila de doar trei ani a fost lovita din plin de o mașina. Impactul a fost unul foarte violent pentru corpul copilei, astfel deși a fost transferata de la un spital la altul, tot nu a supraviețuit. Medicii au fost nevoiți sa constate…

- Dupa moartea gemenilor din Ploiești, un alt accident a fost la un pas sa se sfarșeasca tragic, dupa ce o fetița din Iași a cazut de la etajul doi, suferind mai multe traumatisme. Medicii au intervenit de urgența la fața locului, oferindu-i primul ajutor. Cum a avut loc accidentul Copiii mici necesita…

- O tragedie fara margini a avut loc, miercuri seara, in Ploiești. Doi frațiori, gemeni, in varsta de 2 ani, au cazut de la etajul 10 al blocului in care locuiau. Impactul cu solul a fost nimicitor, iar micuții, fata și baiat, au murit! Copiii au fost gasiți cu politraumatisme grave prin precipitare de…

- Zi neagra pentru o familie din Ploiești! Un moment de neatenție din partea mamei a dus la un adevarat coșmar. Doi copii, in varsta de doi ani, au cazut de la etajul zece al unui bloc. Medicii ajunși la fața locului au incercat tot ce le-a stat in putința, insa in zadar! Gemenii au pierdut lupta cu viața…

- Copiii au cazut pe trotuar de la fereastra unui apartament situat la etajul al zecelea al unui bloc de pe Bulevardul Republicii din Ploiești. Medicii au incercat sa-i resusciteze, insa n-au mai putut fi salvați, a informat Observatorul Prahovean . Din primele informații, se pare ca micuții, in varsta…

- Clipe de groaza pentru familia lui Xiao Quimei! Pasionata de munca sa, aceea de operator pe macarale, tanara de doar 23 de ani iși obișnuise comunitatea de pe Instagram sa posteze zilnic cate o poveste din aceasta meserie sau chiar un mic truc. Decisa sa ii surprinda, aceasta s-a urcat pe o macara pentru…