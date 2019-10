Stiri pe aceeasi tema

- Un copil si mama acestuia au ajuns la spital dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat la iesirea din Suceava, spre Patrauti. Evenimentul rutier s-a petrecut duminica, in jurul pranzului, iar in masina implicata se mai afla o a treia persoana.Echipajele medicale sosite la fata locului au ...

- Trei persoane au primit ingrijiri medicale dupa ce s-au rasturnat cu mașina la ieșirea din Suceava spre Patrauți, in apropierea șoselei de centura. Accidentul a avut loc astazi, iar potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența nici o persoana nu a ramas incarcerata in mașina. Cele trei persoane…

- O tanara de 22 de ani a cazut in dimineata zilei de vineri, 18 octombrie, cu masina de pe un pod pe Transfagarasan. Accidentul s-a produs in zona Piscul Negru. Masina a cazut peste cinci metri in gol.

- Accidentul de circulatie s-a produs pe strada Traian Vuia din municipiul Suceava. In masina se aflau trei tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 23 de ani. Din primele cercetari efectuate de politisti la fata locului, rezulta ca soferul, care circula cu viteza, a pierdut controlul volanului si s-a oprit…

- O tanara de 23 de ani a pierdut controlul asupra masinii pe care o conducea pe o strada din Salcea si s-a izbit intr-un pod din beton. Din accident a rezultat ranirea usoara a soferitei si a trei minori, printre care si un copilas de un an si unul de doi ani.Accidentul a avut loc la ora 17.25. ...

- O mașina s-a rasturnat în afara parții carosabile pe raza localitații sucevene Plopeni, marți dupa-amiaza. În urma accidentului au fost ranite patru persoane, doi adulți și doi copii.

- Un tanar de 23 de ani, din Patrauți, a fost transportat la spital pentru acordarea de ingrijiri medicale, dupa ce a fost lovit de o mașina, in timp ce traversa neregulamentar o strada din Suceava. Accidentul a avut loc ieri, la ora 20.00, pe strada Marașești. La volan se afla un localnic de 40 de […]

- Din stația de autobuz, direct la spital! Trei femei care așteptau autobuzul intr-o stație de pe DJ 100H au ajuns la spital dupa ce o mașina scapata de sub control a intrat in plin in ele. Alte trei persoane – din autoturismele implicate – au suferit leziuni și au fost duse la spital. Accidentul s-a…