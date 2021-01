O şoferiţă din Bacău a rămas în pană şi a fost ajutată de Poliţie. Ce a urmat întrece orice imaginaţie Fotografia zilei vine din Bacau. O soferita a ramas in pana chiar intr-un sens giratoriu din oras si a fost ajutata de Politie. Chiar daca pe langa dansa au trecut mai multi participanti la trafic, nimeni nu a oprit sa-i ofere soferitei o mana de ajutor. Intregul moment a fost surprins de un trecator iar imaginea a Articolul O soferita din Bacau a ramas in pana si a fost ajutata de Politie. Ce a urmat intrece orice imaginatie apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene . Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol si foto: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Handbal PREGATIRI… CSM Vaslui pleaca in cantonament la Cheile Gradistei, in perioada 16-23 ianuarie. In acest interval, vasluienii vor sustine si doua partide de verificare, ambele impotriva celor de la CSM Fagaras, pe 20 si 21 ianuarie. La revenirea din cantonament, CSM-ul va disputa alte doua amicale,…

- In urma unei solicitari DC News catre Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, am aflat ce risca cetațenii prinși cu artificii in fața blocului sau la balcon, in noaptea de Revelion. Serviciul Informare și Relații Publice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București amintește,…

- Un TIR incarcat cu sute de saci de ciment a ramas blocat la intrare in municipiul Vaslui dinspre Bacau, dupa ce șoferul a incercat sa intre cu vehiculul in curtea unui depozit de materiale de construcții. Acesta venea de la Rediu, iar dupa ce a trecut bariera a virat ușor dreapta, ca sa iși faca Articolul…

- ULTIMA ORA… In aceasta dimineața, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Vaslui, efectueaza 85 de percheziții domiciliare la adrese de pe raza județelor Vaslui, Suceava, Neamț, Iași, Bacau, Constanța și Dambovița. Astfel, peste 200…

- Un video cu o angajata a municipalitatii din Bacau care imprastie material antiderapant pe trotuare dupa ninsoare a devenit viral pe internet. In clip poate fi vazuta o angajata care imprastie materialul antiderapant cu mana, dintr-o lopata, in timp ce se plimba pe trotuar. „Traiasca primaria Bacau,…

- Reactia incredibila a unei soferite care a lovit un copil. Aceasta s-a dat jos din mașina, l-a certat pe baiat ca mai apoi sa plece linistita in treburile ei. Intamplarea a avut loc in Bistrița, pe o strada din localitate. Imaginile au fost prezentate prima oara de presa locala. Pe inregistrare se poate…

- IPS Teodosie, așteptat de Poliție in fața bisericii. Arhiepiscopul Tomisului a fost surprins fara masca in timp ce oficia slujba de inmormantare a unui preot, intr-o biserica din județul Constanța. IPS Teodosie, așteptat de Poliție in fața bisericii. Arhiepiscopul Tomisului si un sobor de preoti au…

- Roata se intoarce! Poate nu am fi crezut in aceasta vorba din batrani, insa avem un caz concret care confirma acest lucru: Irinel Columbeanu – Monica Gabor. Acum 15 ani, bruneta venea de la Bacau cu toata „averea” intr-o valiza, in palatul lui Irinel, la Izvorani. In 2020, s-au inversat rolurile. Iri…