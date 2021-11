Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 46 de ani a supravietuit in mod miraculos, dupa ce un camion cu 18 roti a trecut peste masina ei si a strivit-o complet. Echipajele sosite la locul accidentului au fost uluite sa constate ca soferita a scapat doar cu rani usoare. Femeia isi conducea masina, un Nissan Altima, pe data de 16…

- O femeie de 46 de ani a supraviețuit în mod miraculos, dupa ce un camion cu 18 roți a trecut peste mașina ei și a strivit-o complet. Echipajele sosite la locul accidentului au fost uluite sa constate ca șoferița a scapat doar cu rani ușoare.Citește continuarea pe Digi24.

- O șoferița de 46 de ani a supraviețuit, dupa ce un camion cu 18 roți a trecut peste mașina condusa de ea. Mașina femeii era un Nissan Altima. In 16 noiembrie, un camion aflat in spatele ei a trecut pur și simplu peste ea, in Mount Vernon, Washington, scrie People.Nu este foarte clar cum s-a petrecut…

- Un accident ingrozitor s-a incheiat cu un miracol, cred investigatorii, dupa ce o femeie a scapat aproape nevatamata dupa co mașina ei a fost strivita sub un camion, relateaza komonews.com . Mașina femeii in varsta de 46 de ani a fost zdrobita de TIR-ul care s-a oprit deasupra autoturismului Nissan…

- O femeie de 46 de ani a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce un camion cu 18 roți a trecut peste mașina ei și a strivit-o complet. Echipajele sosite la locul accidentului au fost uluite sa constate ca șoferița a scapat doar cu rani ușoare.

- Un șofer a fugit de la locul accidentului dupa ce a lovit miercuri seara un copil de 5 ani pe o alee din Sibiu, informeaza Digi24 citand Mediafax. Potrivit IPJ Sibiu, pe o alee pietonala din spatele unui bloc din oraș, un baiat de cinci ani, insoțit de parinți, s-a smucit din mana mamei și a ajuns pe…

- La data de 10 octombrie 2021, in jurul orei 02.20, o tanara, in varsta de 19 ani, care conducea un autovehicul pe DN13, la km 12+405 m surprins și accidentat o cabalina aflata pe partea carosabila. In urma producerii accidentului rutier au rezultat trei victime, respectiv conducatoarea auto și doi pasageri,…

- Mai multi lugojeni au fost martori fara voie la cearta dintre o soferita si un echipaj al politistilor rutieri, informeaza LugojInfo.ro. Femeia a fost trasa pe dreapta de un echipaj aflat in misiune pentru ca nu ar fi acordat prioritate la o trecere de pietoni din apropiere. Imediat ce au oprit masina…