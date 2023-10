Stiri pe aceeasi tema

- Gruparea paramilitara rusa Wagner, activa in Ucraina si in Africa, a semnat in anul 2022 un contract cu o societate chineza pentru achizitia a doi sateliti de observatie si comandarea de imagini, ceea ce a oferit acestei grupari o capacitate sporita de culegere de informatii, relateaza joi, 5 octombrie,…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, pleaca joi, 14 septembrie, intr-o noua vizita in Rusia, unde se va intalni vineri, 15 septembrie, cu omologul sau rus Vladimir Putin pentru a discuta chestiuni regionale si internationale, a anuntat agentia de presa belarusa Belta , citata de Agerpres .…

- Președintele belarus Aleksandr Lukașenko a declarat vineri ca i-a avertizat pe Evgheni Prigojin și Dmitri Utkin, liderii gruparii Wagner, sa fie atenți la posibile amenințari la viața lor și a insistat ca luptatorii Wagner sa ramana in Belarus, potrivit The Guardian.Potrivit marturiei președintelui…

- Cadavre ale persoanelor care se aflau la bordul avionului care s-a prabusit miercuri la nord-vest de Moscova au fost aduse cu duba la Biroul Regional de Medicina Legala Tver, Investigatorii ruși au identificat cadavrul lui Evgheni Prigojin dupa un deget lipsa la o mana si dupa tatuaje. Evgheni Prigojin…

- Un oficial militar rus acuza serviciul britanic de informații (Secret Intelligence Service - cunoscut in mod obișnuit ca MI6) ca a colaborat cu Ucraina pentru inființarea unei "echipe de sabotaj" care sa deruleze operațiuni pe continentul african, relateaza miercuri Sky News.Agenția rusa oficiala de…

- Organizatia Natiunilor Unite a declarat ca relatarile Rusiei cu privire la atacul cu rachete asupra inchisorii Olenivka din estul Ucrainei, in iulie 2022, nu sunt sustinute de dovezi, transmite CNN, informeaza News.ro.Peste 50 de prizonieri ucraineni au fost ucisi in atacul din acel an asupra unui…

- Ministerul Apararii polonez monitorizeaza indeaproape situatia de la frontiera cu Belarus si este pregatit pentru diverse scenarii, a anuntat joi, 20 iulie, institutia citata, dupa ce autoritatile de la Minsk au anuntat ca mercenarii din gruparea rusa Wagner vor ajuta la antrenarea trupelor speciale…

- Pentagonul a anunțat joi, la aproximativ doua saptamani dupa rebeliunea eșuata a grupului Wagner, ca mercenarii ruși nu mai participa ”in mod semnificativ” la operatiunile de lupta in Ucraina, relateaza AFP. ”In acest stadiu, nu vedem fortele Wagner participand intr-un mod semnificativ la operatiunile…