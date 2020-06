Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5200 de absolvenți ai clasei a VIII-a din județul Cluj s-au inscris pentru examenul de Evaluarea Naționala, sesiunea 2-27 iunie 2020. Luni, 15 iunie 2020, s-a desfașurat proba scrisa la limba și literatura romana, la care au fost prezenți 4.923 de candidați, iar 325 de elevi nu s-au prezentat…

- "Pana astazi, 31 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 19.257 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 13.256 au fost declarate vindecate si externate. Totodata, pana acum, 1262 persoane diagnosticate cu infectie cu COVID-19,…

- BUCUREȘTI, 15 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Reprezentanții Grupului de Comunicare Strategica informeaza ca, de la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana la incheierea starii de urgența instituite pe teritoriul Romaniei, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.304 de…

- Deși relaxarea sociala, care se va produce dupa 15 mai, ar trebui sa se bazeze pe o scadere a cazurilor de oameni infectați cu noul coronavirus, in județul Neamț crește, de la o zi la alta, numarul bolnavilor. Fața de raportarea de ieri, 9 mai, astazi, Grupul de Comunicare Strategica informeaza ca in…

- BUCUREȘTI, 19 apr – Sputnik, Georgiana Arsene. De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.113 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 125 de persoane aflate in carantina au parasit locația…

- 12.04.2020 - Alte 310 noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost raportate in Romania, bilanțul imbolnavirilor ajungand la 6.300, potrivit datelor publicate duminica de Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 852 au fost declarate vindecate și externate.Pana la ora…

- Potrivit Grupului de Comunicare Strategica, pana astazi, 30 martie 2020, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 85 la București, 19…

- Pâna astazi, 30 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.952 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 1.952 de persoane confirmate pozitiv, 180 au fost declarate vindecate și externate (55 la Timișoara, 85 la București, 19 la Iași,…