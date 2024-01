Stiri pe aceeasi tema

- Așezamantul social „Samarineanul Milostiv”, patronat de Parohia „Sfantul Gheorghe” din Bacau, a gazduit, recent, cea de a II-a ediție a concursului „Cupa Moș Craciun” la șah, la care au participat 40 de copii de la Cercul de șah „Școala din Tinda Raiului”, patronat de parohia amintita, și de la Cercul…

- Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici: „Singura modalitate de a pastra iubirea este sa o daruiești! Unul dintre lucrurile importante pe care vreau sa-l fac pe acest pamant este sa-i conving pe oameni, ca prin iubire și unire putem implini orice vis! Și-atunci, ce poate fi mai frumos ca bucuria…

- Astazi se implinesc 34 de ani de la Revoluție: 22 decembrie 1989 – 22 decembrie 2023. Primarul Focșaniului, Cristi Misaila a participat, alaturi de prefectul Nicușor Halici, președintele Consiliului Județean, Catalin Toma, deputatul Laurențiu Marin, oficialitațile locale, cadre militare și revoluționari,…

- UPDATE: Pompierii militari din cadrul Detasamentului Barlad au intervenit cu doua autospeciale si echipaje specializate, pentru evacuarea unei persoane, acordarea primului ajutor, ventilarea si aerisirea spatiului de pe casa scarii blocului I1 din municipiul Barlad (strada Republicii, nr. 18). La fata…

- Cercul de alergare Gall Lajos impreuna cu catedra de atletism a Clubului Sportiv Școlar din municipiu, cu sprijinul Primariei Sfantu Gheorghe și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Covasna, au organizat cea de a 32-a ediție a concursului de alergare Crosul Moș Nicolae. La acesata tradiționala…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 22 de kilometri, la aproximativ 300 de kilometri nord de capitala Port Vila, in jurul orei locale 15:37 (04:47 GMT).Potrivit USGS, "probabilitatea de a exista victime si pagube este redusa", cutremurul avand epicentrul in apropierea unui grup de insule putin populate.Centrul…

- Cutremurul s-a produs la o adancime de 22 de kilometri, la aproximativ 300 de kilometri nord de capitala Port Vila, in jurul orei locale 15:37 (04:47 GMT).Potrivit USGS, "probabilitatea de a exista victime si pagube este redusa", cutremurul avand epicentrul in apropierea unui grup de insule putin populate.Centrul…

- Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Huedin au dispus masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de doi tineri cu varste de 14, respectiv 17 ani, cercetați in cadrul unui dosar penal ce are ca obiect infracțiunea de furt calificat. Cei doi banuiți au fost depistați in Huedin, la data de 3 octombrie…