- Razvan Lucescu a fost dat peste cap dupa infrangerea dramatica suferita de PAOK in semifinalele Cupei Greciei. Echipa romanului a fost eliminata de Panathinaikos dupa un gol primit in minutul 120+9 si dupa ce jucatorii sai au ratat patru lovituri de departajare. A fost dramatism total in meciul Panathinaikos…

- Teatrul „Andrei Mureșanu” anunța premiera spectacolului „Anatomia unei sinucideri”, in regia Dianei Mititelu, care prezinta impactul sinuciderii asupra a trei generații de femei, din aceeași familie, și care este programat sa se joace joi, 29 februarie, și vineri, 1 martie. Adaptata de Diana Mititelu…

- UPDATE! Baremele de corectare și notare pentru proba scrisa de Matematica, de la simularea Evaluarii Naționale 2024: Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematica de la Evaluarea Naționala 2024, potrivit subiectelor consultate de edupedu.ro. La primul…

- Evaluare Naționala 2024: Luni are loc simularea la Limba și literatura romana. In premiera, lucrarile vor fi corectate digital Evaluarea Naționala 2024. Elevii de clasa a VIII-a susțin luni, 5 februarie, simularea la Limba și literatura romana. Pentru prima data, in Romania, lucrarile vor fi corectate…

- DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești incepe audierile in dosarul privind bataile, consumul de alcool și de droguri in timpul deplasarii in Polonia, in 2022, pe un proiect Erasmus, a unui grup de elevi de la Liceul Tehnologic Ștefanești. Elevii erau „coordonați”, chipurile, de profesori de la respectiva…

- Mai mulți elevi de la Școala Gimnaziala „Mihail Armencea” din Adjud, au participat in perioada 3–7 ianuarie, la Vatra Dornei, la Tabara Nationala de Fizica, Astronomie si Astrofizica „Marin Dacian Bica”. Conform datelor transmise de Elena Nastac, directorul unitații școlare din Adjud, școala pe care…

- Elevii din Romania au avut scoruri mai mici la matematica la testarile PISA și nicio imbunatațire la științe sau lectura. Școala online din pandemie poarta o buna parte din vina, potrivit experților, și rezultate mai slabe au inregistrat majoritatea țarilor. Profesori și specialiști in educație au cautat…

- – Testul Național de Alfabetizare Matematica va fi disponibil gratuit incepand cu prima jumatate a anului 2024 pentru toți elevii din Romania – Elevii de școala primara, gimnaziu sau liceu vor putea fi evaluați cu ajutorul Testului Național de Alfabetizare Matematica in privința competențelor matematice…