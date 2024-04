Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Buzau și Centrul Cultural și Educațional Alexandru Marghiloman”, in parteneriat cu Uniunea Artistilor Plastici din Romania si cu Muzeul National de Arta al Romaniei, sarbatoresc la Buzau 150 de ani de impresionism prin doua evenimente ce vor avea loc luni, 15 aprilie. Primul eveniment…

- Fara sa aiba o tema anume, cu primavara in suflet și culorile ei pe panza, pictorul Emil Ciubotaru impartașește buzoienilor la Galeriile de Arta o poveste cu totul aparte, pentru ca, spune el, „povestea este in fiecare lucrare”. Este vorba despre cele 51 de lucrari – picturi reprezentand flori, natura…

- 40 de ani „la fabrica de frumos a Buzaului” au fost sarbatoriți de Valeriu Șușnea printr-un vernisaj aniversar pe simeze alaturi de cațiva colegi de generație, de colegi ai filialei buzoiene a Uniunii Artiștilor Plastici, pe care o conduce, și de elevi ai Liceului de Arte „Margareta Sterian”, care…

- Un proiect de suflet aflat la a treia ediție, de care se face responsabil președintele filialei UAP Buzau, Valeriu Șușnea, va avea loc in data de 6 martie, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu”. El se petrece chiar de ziua de naștere a artistului plastic, pentru ca Valeriu Șușnea s-a nascut in data de…

- Elevii Clubului Erasmus și profesori ai Colegiului Economic ,,Regele Mihai I”, Școala Asociata UNESCO, au participat la vernisajul expoziției ,,Povești de dragoste din satul buzoian”, organizata de Consiliul Județean Buzau și gazduita de Galeriile de Arta. Intr-o atmosfera de basm cu radacinile in…

- Galeriile de Arta Buzau ii invita pe buzoieni intr-o calatorie in timp in care sa afle poveștile de dragoste din satul buzoian. Calatoria in timp se va realiza cu ajutorul obiectelor dintr-o inedita expoziție. „Va invitam sa va lasați purtați de farmecul , participand la o interesanta calatorie in…

- Miercuri, 14 februarie, la Galeriile de Arta „Ion Andreescu” va fi deschisa expoziția de pictura intitulata „EXODisme”, aparținand artistului plastic Ioana Alexe. Precedenta sa expoziție a avut loc la finele anului trecut, la Sala de Arta Contemporana a Muzeului Golești. Acolo a fost prezentata atat…