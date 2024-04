Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul Național de Arta verniseaza joi, 18 aprilie, expoziția de fotografie „Am fost la capatul lumii”, semnata de Liviu Stanescu, ai carei curatori sunt Roxana Lapadat și Andreea Sandu ocazie cu care va fi lansat și volumul cu același nume, aparut anul trecut la editura Humanitas, care s-a numarat…

- Echipa Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din Timișoara lucreaza la o noua premiera. Este vorba despre spectacolul „Cercul de creta caucazian", dupa textul celebrului dramaturg german Bertolt Brecht, in regia lui Harsanyi Zsolt.

- SCM USV Timisoara a inceput bine finala Cupei de la Bucuresti, dar a cedat treptat in fata campioanei CS Dinamo Bucuresti. Formatia din Capitala s-a impus cu 18-11 fara sa marcheze niciun eseu. Reusita lui Tevita Manumua nu a fost suficienta, in conditiile in care Jondre Williams a fost in zi de sut…

- Sambata, 6 aprilie, ora 19.00, in Sala Mare a Teatrului Maghiar de Stat Cluj, are loc premiera spectacolului Maria Stuart, pus in scena de regizorul sloven Diego de Brea. Urmatoarele reprezentații sunt programate duminica, 7 aprilie, ora 19.00, și miercur

- O motociclista a fost ranita miercuri seara pe o strada din Timișoara. Motocicleta sa a fost lovita de o mașina, iar femeia a fost proiectata pe autoturismul ce circula regulamentar in fața sa. Femeia a ajuns la spital pentru ingrijiri medicale. „Un tanar in varsta de 23 de ani a condus un autoturism…

- Galeria timișoreana de arta „Helios” verniseaza in 19 martie, ora 18:00, expoziția „El Camino” a artistului fotograf Calin Piescu, cu imagini imortalizate pe renumitul drum de pelerinaj de aproape 800 de kilometri, care ajunge la catedrala din Santiago de Compostela, unde se afla mormantul Sfantului…

- Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely” are parte de doua nominalizari la Premiile UNITER: pentru cel mai bun spectacol – „1978”, de Simona Semenic, regia Tomi Janezic, respectiv cea mai buna scenografie – Branko Hojnik, pentru același spectacol. Slovenul Tomi Janezic este unul dintre cei importanți…

- In ultima zi a lunii ianuarie, Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din Timișoara aduce in premiera o poveste captivanta, potrivita pentru intreaga familie: „Copiii Mamei Badu". Acest spectacol nonverbal, rezultat al colaborarii cu Teatrul de Papuși Kaboca din Veszprem, promite sa transporte spectatorii…