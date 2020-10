O renumita actrita ar fi implinit azi o frumoasa varsta

Stiri pe aceeasi tema

- Pe 30 mai 2002, Serban Ionescu a fost decorat, alaturi de alti actori, cu Ordinul national Serviciul Credincios in grad de Cavaler.Fostul actor roman Serban Ionescu ar fi implinit miercuri, 23 septembrie, varsta de 70 de ani. Serban Ionescu, cel care a lucrat si in radio, dar si la televiziune, s a…

- Coronavirus in Romania. Alte 1.150 de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore, bilanțul ajungand la 95.014, potrivit datelor furnizate duminica de Grupul de Comunicare Strategica . Cele mai multe noi imbolnaviri au fost raportate in București – 201 și Bacau…

- Cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 76km in Zona Seismica Vrancea, Vrancea.In ziua de 31 August 2020, la ora 14:11:45 ora locala a Romaniei , s a produs in Zona Seismica Vrancea, Vrancea un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.9, la adancimea de 76km.Cutremurul s a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,2 pe scara Richter s-a produs luni, la ora locala 1:22, in judetul Buzau, potrivit datelor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP), transmite Agerpres. Cutremurul a avut loc la o adancime de 64 kilometri in apropierea…

- BUCUREȘTI, 18 aug - Sputnik. GCS informeaza ca pana astazi 33.135 pacienți au fost declarați vindecați, iar 8.316 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. © Photo : Guvernul Republicii MoldovaDumbraveanu, despre factorii care pot determina inasprirea restricțiilor anti-COVID…

- Pana astazi, 28 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 47.053 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 26.128 de pacienți au fost declarați vindecați și 3.716 de pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile dupa depistare. In urma testelor efectuate la nivel național,…

- In urma testelor efectuate la nivel national, fata de ultima raportare, au fost inregistrate 1.112 cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. In ultimele 24 de ore au fost facute 20.085 de teste. Pana astazi, 23…

- In cursul dimineții de astazi, 23 iulie 2020, au mai fost confirmate inca 25 decese, cauzate de COVID-19, astfel incat numarul total al acestora a ajuns la 2.126. n intervalul 22.07.2020 (10:00) – 23.07.2020 (10:00) au fost inregistrate 25 de decese ( 16 barbați și 9 femei), ale unor pacienți infectați…