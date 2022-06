Dispariția unui important blogger chinez care a indraznit sa arate in direct pe Weibo o prajitura in forma de tanc, in ajunul comemorarii represiunii din piața Tiananmen, in China, a starnit luni un val de comentarii pe cea de-a doua rețea de socializare a țarii. Bloggerului, care a atras milioane de fani sub numele „Li […] The post O prajitura in forma de tanc infurie Beijingul / Un blogger chinez sfideaza Partidul Comunist first appeared on Ziarul National .