- Sani Abacha, fost lider militar al Nigeriei, a furat miliarde de dolari, dar a murit inainte de a-i cheltui. Incercarea de a recupera acești bani a durat mai bine de doua decenii. Omul angajat sa faca acest lucru, avocatul elvețian Enrico Monfrini, a povestit pentru BBC cum aceasta „vanatoare de comori”…

- Trei persoane si-au pierdut viata in urma avalanselor produse in Elvetia in acest weekend, au informat autoritatile locale. Alte cateva au fost luate de o avalansa produsa duminica pe inaltimile de deasupra Montreux-ului, in vestul tarii, a declarat politia cantonala din Vaud, confirmand informatiile…

- Poliția din Washington DC a anunțat ca patru persoane au murit in timpul asaltului cladirii Capitol. Pe langa femeia impușcata de polițiști, alte trei au murit din cauza unor „urgențe medicale”. Pana...

- Ajutorul a fost acordat pentru a doua jumatate a lunii martie si pentru lunile aprilie si mai, iar ministrul Muncii la acea vreme, Violeta Alexandru, a anuntat ca beneficiarii trebuie sa returneze contribuțiile aferente sumei brute, adica CAS si CASS.Cumulate, toate aceste taxe si impozite ajung la…

- Aproximativ 400 de elevi sunt dati disparuti dupa ce un grup de barbati înarmati cu pusti de asalt AK-47 au atacat o scoala din Nigeria.Atacul asupra scolii gimnaziale s-a produs vineri, la ora loaca 21.40, în Kankara, potrivit poliției, relateaza Mediafax. Atacul a implicat un grup…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a cerut inspectorilor sanitari de stat de la Directia de Sanatate Publica (DSP) Bucuresti sa faca o evaluare a procedurilor operationale de lucru si a atributiilor din fisele de post la Spitalul Clinic de Boli Infectioase "Victor Babes" din Bucuresti, unde o pacienta…

- Un barbat de 79 de ani si o femeie de 66 de ani au murit, miercuri seara, la o clinica privata din Craiova, unde se prezentasera pentru control medical. Politia a anuntat ca a deschis dosar penal in acest caz pentru ucidere din culpa. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean Dolj, barbatul a decedat…

- Consilierul județean PNL Catalina Culipei, a declarat, la Radio Top, ca va reprezenta deliberativul in mai multe consilii de administrație, iar cel mai greu și mai solicitant este cel de la Spitalul de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Ea a facut parte din aceasta structura și-n mandatul trecut. Catalina…