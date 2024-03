Stiri pe aceeasi tema

- 26 sanctiuni contraventionale in valoare de peste 6.000 lei au fost aplicate de jandarmii tulceni in acest sfarsit de saptamana. Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Tulcea au actionat zilnic, in mod independent, dar si in sistem integrat cu Politia, pentru asigurarea si mentinerea…

- Potrivit datelor furnizate, marti, de reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, incidentul a avut loc saptamana trecuta.In urma probatoriului administrat, pe numele agresorului a fost emisa, vineri, o ordonanta de retinere.„La data de 15.03.2024, Politia municipiului Sighisoara a fost…

- În ziua de 27 februarie 2024 poliitii de la Inspectoratul de Poliie Judeean Brila mai precis cei din Biroul Sigurana colar i Biroul Proximitate au onorat invitaia directorului Liceului Tehnologic Panait Istrati Brila alturânduse activitilor de informare destinate elevilor. Acest demers fac...

- Polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Gorj, prin compartimentele de specialitate au desfașurat ieri o activitate la Școala Gimnaziala „Gheorghe Tatarescu” din Targu Jiu, pentru prevenirea violenței in școli, fenomenelor de absenteism sau abandon școlar, delincvența juvenila, dar și…

- Un tanar de 19 ani din Chișinau a fost reținut in flagrant de ofițerii secției investigare infracțiuni a Inspectoratului de Poliție Buiucani in timp ce incerca sa plaseze droguri in ascunzișuri.

- În ziua de 12 ianuarie 2024 între orele 0900 i 1300 poliitii de la Biroul Sigurana colar i Biroul Proximitate din cadrul Poliiei Municipiului Brila au desfurat aciuni în incinta i în zona adiacent unitilor de învmânt preuniversitar din municipiul Brila. Scopul acestor a...