- Trei avioane rusești au fost interceptate deasupra Marii Baltice de aparate de zbor din Germania și Marea Britanie. Avionalele rusești zburau fara a emite semnalele care ajuta la identificare, potrivit Sky News.

- O atleta de top din Scoția a fost descalificata si a pierdut locul pe podium obtinut la un ultramaraton, dupa ce organizatorii și-au dat seama ca a trisat. Joasia Zakrzewski a recunoscut ca a mers cu mașina o bucata din traseu, motivand ca se simtise rau, informeaza Digi24. Joasia Zakrzewski a terminat…

- Trei cetațeni britanici, despre care deja se știa ca se afla pe teritoriul Afganistanului, sunt prizonieri la talibani, anunța presa din Regatul Unit. Informația a fost prezentata inițial de organizația neguvernamentata The Presidium Network din Marea Britanie. Apoi, la 1 aprilie 2023, Ministerul britanic…

- Celebra platforma video a devenit o sursa aparent inepuizabila de sfaturi din toate domeniile: de la locul de munca, ingrijirea casei, haine, accesorii, pana la subiecte considerate de unii tabu sau rușinoase. „Provocarea nucii de cocos” face furori in ultima vreme pe TikTok. De unde ar fi inceput.…

- Deși este considerata una din economiile puternice ale Europei, in aceste zile Marea Britanie trece printr-o criza fara precedent, aceasta fiind, defapt, un efect al ieșirii din Uniunea Europeana. Deși ar putea parea ciudat, dar englezilor li s-a impus raționalizarea fructelor și a legumelor, iar marile…

- Concursul muzical Eurovision 2023 este programat la data de 13 mai, in orașul britanic Liverpool. Ediția din 2022 a fost caștigata de Ucraina, prin Kalush Orchestra, insa organizatorii concursului au decis ca in acest an țara gazda sa fie Marea Britanie.

- Romania va fi reprezentata la Eurovision 2023, la Liverpool, in Marea Britanie, de Theodor Andrei. Cu piesa „D.G.T. (Off and on)” a caștigat, sambata seara, Selecția Naționala Eurovision. 12 finaliști au luptat in finala Selecției Nationale. Show-ul prezentat de Ilinca Bacila și Laurentiu Niculescu…

- Cei mai buni 16 caini din lume anume antrenați pentru cautari in cazul dezastrelor s-au imbarcat spre Turcia. Ei au plecat din Mexic și vor intra in cursele contracronometru pentru gasirea supraviețuitorilor printre tonele de moloz și betoane din zonele afectate de cutremure. Printre ei este și celebra…