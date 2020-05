Stiri pe aceeasi tema

- Lumea occidentala, aflata in plina pandemie covid-19, marcheaza vineri 75 de ani de la sfarsitul celui de-al Doilea Razboi Mondial, iar Germania indeamna la ”mai multa cooperare” impotriva noului coronavirus, tot mai ucigas, in pofida unei iesiri din izolare in numeroase tari din Europa, relateaza…

- O posibila reducere a emisiilor de gaze ca urmare a pandemiei de COVID-19 nu va fi suficienta pentru stoparea schimbarilor climatice, a anuntat miercuri Organizatia Meteorologica Mondiala (OMM), indemnand guvernele sa integreze actiunile climatice in planurile de revenire, relateaza Reuters.Pandemia…

- Pandemia de coronvirus ia zilnic mii de vieți, iar bilanțul in Europa este tragic. Peste 76.000 de oameni au murit din cauza virusului ucigaș, iar incet-incet mai mulet țari incep sa iasa din izolare.

- Statele Unite au depasit Italia la numarul de decese raportate, avand peste 20.500. Deja americanii inregistrau cele mai multe cazuri de infectare cu SARS-Cov-2 - peste 533.000. Spania raporteaza cele mai multe infectari din Europa - peste 163.000, iar Italia este tara de pe continent care a inregistrat…

- Pandemia de coronavirus a ucis mai mult de 40.000 de persoane in Europa, dintre care trei sferturi in Italia, Spania si Franta, potrivit bilantului stabilit de AFP care citeaza date oficiale.Citește și: Momente EMOȚIONANTE la Galați - Asistenta hartuita de vecini, așteptata cu flori și aplauze…

- Pandemia de coronavirus și-a pus puternic amprenta asupra declinului transportului aerian din Europa, așa cum rezulta din imaginile publicate de Eurocontrol care arata o reducere severa a circulației avioanelor mai ales in cazul țarilor cele mai afectate de epidemie: Italia, Spania,

- Organizatia Mondiala a Sanatatii constata o ”foarte mare accelerare” a numarului de infectari cu noul coronavirus in Statele Unite, care au potentialul de a deveni noul epicentru al pandemiei, a indicat marti purtatoarea de cuvant a organizatiei, Margaret Harris, potrivit Reuters. In ultimele 24 de…

- Pandemia de coronavirus nou a ucis peste 9.000 de oameni in intreaga lume, conform unui bilant alcatuit de AFP, joi, pe baza informatiilor oficiale.Citește și: Angajații de la Ford intra in șomaj tehnic: peste 6000 de oameni vor primi salarii mai mici Joi, la ora 11:00 GMT au fost recenzate…