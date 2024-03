Noul concept Isuzu D-Max Electric: lansarea în Europa, în 2025 Constructorul japonez de vehicule comerciale a publicat prima imagine oficiala cu noul D-Max EV. Acesta este un concept care prevestește o versiune electrica a camionetei nipone. De altfel, Isuzu a confirmat ca noul concept va deveni un model de serie, iar prezentarea oficiala ar urma sa aiba loc spre sfarșitul lunii martie. Noul concept electric este bazat pe actuala generație a lui D-Max, introdusa in 2019 și care a primit un facelift in toamna lui 2023. Fața... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

