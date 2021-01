Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 ianuarie, a sosit in Romania a patra tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, intr-un transport aerian de 150.150 doze, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara, conform Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid-19.

- Mai mult de un sfert din totalul cadrelor medicale din judet s-au vaccinat impotriva COVID-19 in faza I a campaniei de imunizare, a declarat, vineri purtatorul de cuvant al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava, Gabriela Bancila. Ea a precizat ca, pana la aceasta data, in judet au fost vaccinate…

- Aproximativ 400 de angajați din sistemul medical sucevean s-au imunizat, in data de 6 ianuarie, impotriva noului coronavirus. Purtatoarea de cuvint a Direcției de Sanatate Publica, Gabriela Bancila, a informat ca este vorba despre 395 de persoane și ca nu au fost raportate reacții adverse. Ea a transmis…

- Capacitatea zilnica de imunizare in centrele de vaccinare impotriva COVID-19, in prezent, este de 600 de persoane, iar in primele doua zile de vaccinare din faza I a campaniei au fost imunizate 881 de cadre medicale, a declarat, miercuri, purtatorul de cuvant al DSP Suceava, Gabriela Bancila. Sursa…

- Miercuri a sosit in Romania a treia tranșa de vaccin de la Pfizer BioNTech, constand in 150.150 doze, pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Transportul este asigurat de...

- Spitalul Municipal Radauți a trecut cu brio de un control efectuat zilele trecute de patru instituții ale statului. Verificarile au fost efectuate ca urmare a tragediei de la Spitalul Județean din Piatra Neamț, in urma careia Ministerul Sanatații a demarat o acțiune de control la nivel național in toate…

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declart, vineri, ca in judetul Suceava capacitatea in sectorul ATI pentru COVID poate creste cu 20 de paturi la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava si cu alte cinci paturi la Spitalul Municipal Radauti, iar cinci paturi sunt tinute in rezerva la Spitalul…

