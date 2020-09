Stiri pe aceeasi tema

- DJ Erik Morillo, cel care se afla in spatele hit-ului "I Like to Move It", a murit. El avea 49 de ani și locuia in Miami Beach, transmite AFP. Poliția a raspuns, ieri dimineața, unui apel de...

- O noua tragedie in fotbalul romanesc. S-a stins din viața unul dintre cei mai apreciați atacanți din ultimul deceniu in Liga 1. Fost fotbalist la Oțelul Galați și Universitatea Cluj, dar cu meciuri jucate și in Bundesliga, Emil Jula a suferit un infarct in Germania. A decedat in aceasta dimineața, la…

- Celebrul actor Șerban Celea a murit joi, la varsta de 68 de ani. Actorul a avut o cariera bogata cu peste 20 de producții de filme americane, interpretand roluri de succes alaturi de actori de la Hollywood. A murit un cunoscut actor roman! Tragedie in teatru și cinematografie Lumea teatrului și cinematorgafiei…

- Din primele informatii, tanara s-ar fi infectat in familie, de la fratele ei, recent revenit din Spania. In urma cu o saptamana a murit si mama femeii, de asemenea infectata. Citeste si: Avertismentul lui Virgil Musta. "Sunt tot mai multe cazuri, acest lucru atrage o crestere a numarului de pacienti…

- Creatorul de moda japonez Kansai Yamamoto a murit de leucemie, la varsta de 76 de ani, transmite AFP. Acesta a fost cunoscut mai ales pentru colaborarile sale cu celebrul cantareț britanic David Bowie, el...

- Constantin Bebeșelea conducea o mașina pe DN22-E87, iar la un moment dat a pierdut controlul și s-a izbit de un TIR condus de un barbat de 45 de ani, din județul Tulcea. O soferita in varsta de 25 de ani a incercat sa evite tragedia, insa a tras de volan si a intrat intr-un copac de pe marginea drumului.…

- Fostul arbitru intenațional Dan Petrescu, poreclit „Fibra”, a decedat la 76 de ani, din cauza unei tumori cerebrale. Inmormantarea urmeaza sa aiba loc miercuri. Dan Petrescu a fost șeful CCA in perioada 1994 - 2001. Ca arbitru, „Fibra” a strans 12 sezoane in Divizia A și peste 40 de meciuri internaționale.…

- Ilija Petkovic, fost internațional al Serbiei, a murit la 75 de ani dupa ce fost depistat pozitiv cu COVID-19. Petkovic a fost in trecut președintele Federației de Fotbal din Serbia și a jucat pentru naționala Iugoslaviei in perioada 1968-1974. A murit Ilija Petkovic, rapus de COVID-19 Ca antrenor,…