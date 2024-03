O nouă taxă pentru șoferi. De când Șoferii vor plati o noua taxa! De la inceputul anului 2027, șoferii romani vor plati noua taxa pe carbon care va fi inclusa in prețul benzinei și motorinei, ca urmare a unei directive europene care urmeaza sa fie transpusa in legislația naționala, scrie economica.net . Directiva ETS II (Emission Trading System) va extinde obligativitatea plații certificatelor de carbon și pentru unele domenii care nu sunt acum incluse, iar cele mai importante sunt consumul de gaze al cladirilor, inclusiv cele rezidențiale, și transportul rutier, a spus Florentina Manea, director general la compania de consultanța… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

